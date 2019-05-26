26.05.2019 14:56
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DHA DIŞ – Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

DHA DIŞ – Irak, 3 Fransız vatandaşına idam cezası verdi

– Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Irak mahkemesi, 3 Fransız vatandaşına, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdi.

Yerel medya, Irak mahkemesinin 3 Fransız vatandaşına, terör örgütü DEAŞ'a katıldıkları gerekçesiyle idam cezası verdiğini duyurdu. Mahkeme yetkilisinin, "Kevin Gonu, Leonard Lopez ve Salim Mashou, Suriye topraklarında gözaltına alınmış ve 9 Fransız vatandaşı ile beraber Şubat ayında Irak yetkililerine teslim edilmiştir" dediği belirtildi.


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Kaynak: DHA