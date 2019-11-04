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Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı

Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdıIrak (DHA) ? Irak'ın Kerbela kentinde protestocular, İran Konsolosluğu'na saldırdı.

04.11.2019 10:08
DHA DIŞ- Irak'ta protestocular İran Konsolosluğu'na saldırdı
Irak (DHA) ? Irak'ın Kerbela kentinde protestocular, İran Konsolosluğu'na saldırdı.
Irak'ta yönetim karşıtı eylemlerin devam etmesiyle protestocuların Kerbela kentinde bulunan İran Konsolosluğu'na saldırdığı belirtildi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde protestocuların konsolosluğun arka bahçesini ele geçirdikleri ve İran bayrağını indirerek Irak bayrağı astıkları görüldü. Eylemcilerin konsolosluk binasına taşlar attığı ve ateş yaktıkları görülen eylemlerde, göstericilerin binaya girmedikleri belirtildi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin 31 Ekim'de istifa ettiği açıklamasına rağmen Irak'ta yönetim, kamu hizmetlerinin yetersizliği, yolsuzluk, işsizlik nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor.
Dha dış-ırak'ta protestocular iran konsolosluğu'na saldırdı

İran, Irak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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