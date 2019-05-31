DHA DIŞ - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi: Halkımız uyanık olsun

Kerkük
'te ağırlıklı olarak Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde meydana gelen patlamalara dair Irak
Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, halkı dikkatli olmaları hususunda uyardı.
Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, 7 farklı yerde patlama meydana geldiğini söyleyerek, "Kudus caddesi, Valilik yanı ve Bağdat yolunda patlamalar gerçekleşti. Halkımız uyanık olsun, kalabalık yerlerden uzak durun" dedi.
Kerkük Valiliği de patlamalarda 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Erşat Salihi'nin açıklaması
-Patlama anı - güvenlik kamerası
-Patlama anı ve panik anları
-Sokakta koşanlar ve siren sesleri
Kaynak: DHA
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