25.06.2019 11:10
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DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor

DHA DIŞ- İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme ihtimalini kalıcı olarak yok ettiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı , ABD'nin, ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik yaptırımlarının iki ülke arasındaki diplomatik bir görüşme ihtimalini kalıcı olarak yok ettiğini açıkladı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Mousavi, "İran liderlerine yönelik bu verimsiz yaptırımlar, İran ve ABD arasındaki diplomatik yolları kapatmak anlamına geliyor" dedi.
Daha önce, İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi, ABD'ye ekonomik savaşı bitirme ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yapmıştı. BM'nin iki ülkeye uyarısı ise bölgede gerginliklerin artmasını engelleme yönünde olmuştu.


- İran
Kaynak: DHA
Birleşmiş Milletler , Dışişleri Bakanlığı , Amerika Birleşik Devletleri , İran , Güncel

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