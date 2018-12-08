Dha Dış - İran'da Bulunan Binali Yıldırım, Rusya Meclis Başkanı ile Görüştü

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:13



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:13

– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, İran'da Rusya Meclis Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.Yıldırım, Volodin ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede şu şekilde konuştu:"Rusya'nın yakın ilişkileri bölgenin geleceği için bir teminat. Bu duruşumuzu çok daha görünür hale getirmemiz gerekiyor. Rusya-Türkiye birlikteliği burada bir denge unsuru olarak yer alıyor. Meclisler olarak da biz hükümetlerimizin bu yöndeki gayretlerine katkı vermeye devam edeceğiz."Görüntü dökümü:Binali Yıldırım ve Vyacheslav Volodin görüşmesinden görüntüler