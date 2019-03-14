14 Mart 2019, 12:45
»»

Dha Dış - İran'da Gaz Boru Hattında Patlama, 5 Ölü

Dha DIŞ - İran'da gaz boru hattında patlama, 5 ölüİran (DHA) ? İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Dha DIŞ - İran'da gaz boru hattında patlama, 5 ölü

İran (DHA) ? İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.

Yerel medya patlamanın Ahwaz ? Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor. İran, Güncel
Kaynak: DHA