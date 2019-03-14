Dha Dış - İran'da Gaz Boru Hattında Patlama, 5 Ölü

Dha DIŞ - İran
'da gaz boru hattında patlama, 5 ölü
İran (DHA
) ? İran'da bir gaz boru hattının patlamasını sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Patlama, İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Ahwaz şehrinde sabah 09: 55'te meydana geldi.
Yerel medya patlamanın Ahwaz ? Mahshahr yolu üzerinde bulunan gaz boru hattında meydana geldiğini; patlama sırasında bölgeden geçmekte olan bir otobüs, kamyon ve özel aracın yandığı ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer olayda yaralanan 6 kişinin de hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Patlama sonrası acil durum ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor.
İran, Güncel
Kaynak: DHA