Dha Dış - İran'da Konteyner Yüklü Gemi Battı, 14 Mürettebat Kurtarıldı

Kaynak: DHA

– İran'da Komoro Adaları bandıralı konteyner yüklü bir gemi, yükleme yapıldığı sırada battı. Gemide bulunan 14 mürettebat kurtarıldı.Olay, İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Shahid Rajaee limanında yerel saat ile 09: 50 civarında meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, 153 konteyner yüklü endüstriyel malzeme taşıyan Komoro Adaları bandıralı geminin yükleme işlemi sırasında yan yatarak battığı, gemide bulunan 14 mürettebatın kurtarıldığı ve yaralı 3 kişinin de tedavisinin yapıldığı belirtildi.Denize dökülen konteynerlerin çıkarılma çalışmasının sürdüğü, kazanın nedeninin de araştırıldığı belirtildi.