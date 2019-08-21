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DHA DIŞ- İran'dan Hindistan'a Keşmir çağrısı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Keşmir krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik adilce davranması gerektiğini vurguladı.

21.08.2019 18:37 DHA DIŞ- İran'dan Hindistan'a Keşmir çağrısı
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Keşmir krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Keşmir halkına yönelik adilce davranması gerektiğini vurguladı.

Dini lider Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Bakanlar Kurulu ile bir araya geldi. Toplantı sırasında, Hindistan ile Pakistan arasında yaşayan Keşmir krizine değinen Hamaney, Hindistan hükümeti ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Dini lider, "Hindistan ile iyi ilişkilerimiz var. Onlardan onurlu Keşmir halkına karşı adil yaklaşmasını ve baskı uygulamalarından vazgeçmelerini istiyoruz" dedi.

İran'ın siyaset, ekonomi ve savunma alanlarındaki gelişimine dikkat çeken Hamaney, "Düşman başarılı olamaz. İslam Cumhuriyeti'nin ikinci kırk yıllı kesinlikle bizim için daha iyi, düşmanlarımız için daha kötü olacak" sözlerini kullandı.



Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı, Hindistan, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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