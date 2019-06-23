23.06.2019 16:28
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DHA DIŞ- İran'dan İngiltere'ye karar alma çağrısı

DHA DIŞ- İran

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi, İngiltere'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği konuşmasında "İngiliz hükümeti gerginliği azaltmak istiyorsa yaşanan gerginlikler konusunda bir an...

İran Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı Kemal Harrazi, İngiltere 'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika 'dan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrew Murrison ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdiği konuşmasında "İngiliz hükümeti gerginliği azaltmak istiyorsa yaşanan gerginlikler konusunda bir an önce karar almalı" dedi.
Harrazi, "Bu görüşmede İngiliz yetkiliye, ikili ilişkileri geliştirmekle ilgileniyorlarsa, hükümetlerinin ciddi adımlar atması gerektiğini söyledim" dedi.
İran'ın, nükleer anlaşma kapsamındaki bazı yükümlülüklerini kısmen durdurduğunu belirten Harrazi, "60 günlük süre bittikten sonra yeni adımlar atacağız. İranlıların kararlarına bağlı olduğunu ve bunun ciddi bir adım olduğunu bilinmeli" dedi.
Harrazi ayrıca, Murrison'ın İngiltere'nin nükleer anlaşmayı desteklediğini söylediğini, aynı zamanda ABD ile İngiltere'nin kendi sorunları olduğunu belirtirken; Avrupalı şirketlerin İran'la çalışmakta zorlandıklarını söylediğini belirtti.


- İran
Kaynak: DHA
Kuzey Afrika , İngiltere , İran , Güncel

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