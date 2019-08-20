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DHA DIŞ- İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek

İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe-Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

20.08.2019 20:16 DHA DIŞ- İran, demiryoluyla Akdeniz ülkelerine erişecek
İranAkdeniz ülkelerine bağlayacak Selemçe- Basra demiryolu hattının inşaat çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı duyuruldu.

İran Demiryolları Genel Müdürü Said Resuli yaptığı açıklamada, Selemçe-Basra demiryolu hattının 33 kilometre olacağını belirterek, proje kapsamında 700 metrelik bir köprünün de inşa edileceğini bildirdi. Rasuli, demiryolu hattının İran'ı Akdeniz ülkelerine bağlayacağını hatırlatırken, çalışmaların 1 yıl içinde tamamlanacağını açıkladı. Proje bittiğinde İran ve Ortadoğu arasında ticari ve yolcu taşımacılığının yapılacağı açıklanırken, projenin nihai hedefinin Suriye'deki Lazkiye limanıyla bağlantı kurmak olduğu bildirildi.



Akdeniz, Basra, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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