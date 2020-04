DHA DIŞ -İran ordusundan kritik koronavirüs açıklaması

Kaynak: DHA

DHA DIŞ - İran ordusundan kritik koronavirüs açıklamasıTahran, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır can kaybı veren İran ordusundan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüsten (Covid-19) enfekte olmuş noktayı 5 saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı.Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında ağır can kaybı veren ülkelerin başında gelen İran'dan açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronavirüsten (Covid-19) enfekte olmuş noktayı beş saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı."VİRÜSÜ 5 SANİYEDE TESPİT EDİYORUZ"Selami, cihazın 10 metre uzaklıkta bulunan alan veya kişiyi manyetik dalgalarla tarayıp her türlü virüsle enfekte olup olmadığını beş saniye içerisinde tespit eden cihaz ürettiklerini söyledi. Devrim Muhafızları tarafından üretilen cihazın çeşitli hastanelerde yüzde 80 başarıyla test edildiğini ifade eden İranlı komutan, 'Cihaz, kişiden kan almadan uzaktan test yapıyor, ayrıca üzerindeki antenle enfekte olmuş alanları da tespit ediyor 'dedi.