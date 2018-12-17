Dha Dış - İran Suriye'ye Operasyon; Suriye Devletiyle İşbirliği İçinde Yapılmalı

Dha DIŞ - İran Suriye
'ye operasyon; Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı
Ekber Karabağ
, (DHA
) - Türkiye
'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütü YPGPKK'YA yönelik olası askeri harekatı değerlendiren İran Dışişleri Bakanı
Sözcüsü Behram
Kasımi, Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde yapılmalı dedi.
Basın toplantısında konuşan Kasımi, İran'ın Suriye konusundaki tutumu eskiden olduğu gibidir. Herhangi bir ülke Suriye merkezi yönetiminden izin almadan Suriye topraklarında bir eylem yapmamalı diye konuştu.
İranlı sözcü şöyle devam etti
Yapılacak herhangi bir eylem Suriye devletiyle işbirliği içinde ve onun isteği üzerine yapılmalı. Bu İran'ın temel politikasıdır. Buna uyulmadığı takdirde Suriye sorunun çözümüne yönelik İran-Türkiye- Rusya
üçlüsünün yürüttüğü verimli Astana
sürecinde bazı sıkıntılar çıkabilir. Üçlü işbirliği konusunda çok iyi bir noktadayız ve olumlu sürecin ve işbirliğinin devam etmesinden yanayız. Türkiyeli dostlarımız hem bölge ve hem Suriye'deki gerçekliklerin farkındalar. Türkiye'yle temaslarımız ve diyalogumuz devam ediyor. Operasyon konusu şimdilik bir olasılık olarak görünüyor, gerçekleşirse üzerinde fazla konuşabiliriz.
DHA,İran,Suriye
Kaynak: DHA