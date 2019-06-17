17.06.2019 13:07
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DHA DIŞ – İran: Uranyum seviyesi Haziran sonuna kadar geçilecek

DHA DIŞ – İran: Uranyum seviyesi Haziran sonuna kadar geçilecek

İran Atom Enerjisi Teşkilatı sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Teşkilatı sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı.
Press TV haber kanalının haberine göre, İran Atom Enerjisi Teşkilatı sözcüsü Behrouz Kamalvandi, Haziran ayı sona ermeden düşük zenginleştirmeli uranyum seviyesinin geçileceğini açıkladı. Kamalvandi'nin yaptığı açıklamada, "Bugün 300 kilogram zenginleştirilmiş uranyum rezervini geçmek için geri sayım başladı ve 10 gün içinde bu limiti geçeceğiz" dediği belirtildi.
2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşmasından çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı KOEP'e taraf olan ülkelere 60 gün süre veren İran, zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini artıracağını açıklamıştı. İran, bu limiti geçmesi durumunda, Temmuz 2015'te yapılan nükleer anlaşmasını delmiş olacak.


- İran
Kaynak: DHA
Ankara Ticaret Odası, İran, Güncel

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