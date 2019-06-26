26.06.2019 11:31
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- İranlı sahte Messi'ye, 23 kadından dava

DHA DIŞ- İranlı sahte Messi

İran'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.

İran 'da Barselonalı ünlü futbolcu Lionel Messi 'ye benzeyen ve 'İranlı Messi' olarak anılan Rıza Paratesh, kendisini gerçek Messi olarak tanıtıp, ilişkide bulunduğu iddiasıyla 23 kadın tarafından şikayet edildi.
?Insolite TV 'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh,, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişki kurdu. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.


- İran
Kaynak: DHA
İran , Lionel Messi , Güncel

Son Dakika Haberleri
13:23 Eski Bakan Yücel Seçkiner için Meclis'te tören
13:23 Türk kara yolu taşımacılarının Macaristan'da önü açılacak
13:23 Bariyerin yükseldiğini fark etmeyince kaza yaptı
13:22 Kalaycı: "Bizler için her çalışan önemli ve değerlidir"
13:22 ARAKLI'DAKİ SELDE HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI
13:21 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan sosyal medya uyarısı
13:21 Vefat eden eski Bakan Yücel Seçkiner için TBMM'de tören