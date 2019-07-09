09.07.2019 10:16
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - İspanya'yı sel vurdu: 1 ölü

DHA DIŞ - İspanya

İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'nın Navarra bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Selde, çok sayıda araç hasar alırken ve işletmeleri su bastı.
Sel, Navarra bölgesindeki Tafalla'da meydana geldi. Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Çok sayıda aracın selde sürüklenerek hasar gördüğü, işletmelerin ise sular altında kaldığı duyuruldu.
Yerel medya, Tafalla'ya giden tüm yolların trafiğe kapandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
--------------------------------
-Selde sürüklenen araçlar
-Selde su basan süpermarketler ve işletmeler
-Detaylar


- İspanya
Kaynak: DHA
İspanya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:15   "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" başladı
12:15   Komşusunu hastaneye götürürken trene çarptı
12:15   Eski Yargıtay üyesi Necmi Özer, FETÖ'ye yardımdan beraat etti
12:15   Hollanda'da uçuşa hazırlanan iki uçak çarpıştı
12:14   Hint aile, ülkelerini desteklemek için 22 bin kilometre katetti
12:13   AKBEM, geleceğin sanatçılarını yetiştiriyor
12:13   Kurbanlıklarda zam yok