Dha Dış - İsrail Askerleri, 2 Filistinliyi Öldürdü

Filistin
'in Batı Şeria
bölgesinde, Kudüs
'ün kuzeyinde Ramallah
'ta bulunan Kufr Nimeh köyü girişinde İsrail
askerlerinin bir otomobile açtıkları ateşte 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA, köy girişinde kontroller yapan 2 İsrail askerine çarpan otomobile açılan ateş sonrası 20 yaşlarındaki 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, araçtaki bir Filistinlinin ise yaralandığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı
, İsrailin ölüm ve yaralanmalara dair Filistinli yetkililere bilgi verdiği ancak, ölen ve yaralananların kimliklerini gizlediği belirtildi. Kufr Nimeh köyü muhtarı Khaldoun al-Deek, köy dışında konuşlanan İsrail askerlerinin, kendilerine çarpan otomobildeki 3 kişiye kurşun yağdırdığını; 2 kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını söyledi.
WAFA, insan hakları örgütlerinin, İsrail askerlerinin 'yargısız infazlarını' eleştirmesine rağmen, bu infazların sürdüğüne dikkat çekti.
İsrail medyası ise içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin, İsrail askerlerinin arasına daldığını, 2 askerin yaralandığını, bunun üzerine araca ateş açıldığını duyurdu.
Güncel
Kaynak: DHA