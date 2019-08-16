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DHA DIŞ- İsrail polisi, bıçaklı 2 genci vurdu

İsrail polisine bıçakla saldıran 2 genç, polis tarafından vuruldu.

16.08.2019 11:38 DHA DIŞ- İsrail polisi, bıçaklı 2 genci vurdu
İsrail polisine bıçakla saldıran 2 genç, polis tarafından vuruldu. Gençlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Filistin medyası, İsrail polisinin sert müdahalesini eleştirdi.

Olay, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde meydana geldi. İsrail polisi, kendilerine saldıran 2 bıçaklı gence ateş açtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, gençlerin polise saldırdığı, polisin ise hızla silahlarını çekerek gençlere ateş ettiği; yere düşen gençleri yerde vurmaya devam ettikleri görüldü.

İsrail medyası, gençlerden birinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini; diğerinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Filistin medyası ise İsrail polisinin silahını çekerek gençlere ateş açmasını ve yere düşen gençleri yerde vurmaya devam etmesini eleştirdi.

Görüntü Dökümü
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-Gençlerin polislere saldırma anı
-Polisin gençlere ateş açması
-Polisin yerdeki gençlere ateş etmeye devam etmesi



Filistin, İsrail, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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