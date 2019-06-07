DHA DIŞ ? İsveç'te patlama

DHA
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'te patlama
İsveç (DHA) ? İsveç'te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken; ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor.
Patlama, İsveç'in Linköping
şehrinde yerel saat ile 9: 00 civarında meydana geldi. Yerel medya, patlamanın dışarıda gerçekleştiğini; iki binanın pencerelerinin kırıldığını. binada hasar meydana geldiğini duyurdu. Patlamada hayatını kaybeden ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken; patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Patlamanın meydana geldiği sokak ve çevresinin trafiğe kapatıldığı; olay yerine 14 ambulansın sevk edildiği duyuruldu.
Kaynak: DHA
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