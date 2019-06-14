14.06.2019 11:04
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DHA DIŞ - İtalya'da çamurlu sel sularının göle karıştığı an havadan görüntülendi

DHA DIŞ - İtalya

– İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pagnona Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine; bölgeyi su basmasına neden oldu.

İtalya'da etkili olan şiddetli yağışlar Pagnona Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine; bölgeyi su basmasına neden oldu. Varrone Nehri'nde çamurlu sel sularının, Como Gölü'ne karıştığı anlar ise havadan görüntülendi.

İtalya'nın kuzeyinde son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Pagnona Barajı'nda yükselen su seviyesi, Lecco bölgesinde yer alan Dervio şehrinde sele neden oldu. Yetkililerin yaptığı açıklamada, bölgede yaklaşık 800 kişinin tahliye edildiği ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Brescia şehrinde bulunan Mazzunno bölgesinde şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuş ve önlem olarak 68 kişi tahliye edilmişti. Mazzunno'da meydana gelen toprak kayması sonucu bazı araçların toprak altında kaldığı, bazı derelerin de taşması sonucu ise yolları su bastığı görülmüştü.

Görüntü Dökümü
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-Varrone Nehri'ne karışan sel sularının Como Gölü'ne karıştığı anlar
-Sürüklenen araçlar
-Sel sonrası itfaiye ekiplerinin çalışması
-Günlerdir etkili olan selden görüntüler
-Sular altında kalan yollar


Kaynak: DHA
Como Gölü, İtalya, Güncel

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