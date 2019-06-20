20.06.2019 12:06
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DHA DIŞ – İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp

DHA DIŞ – İtalya

İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.

İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
?Gorizia şehrinde iki katlı bir bina, yerel saatle 4.30 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklı olduğu belirlenen patlamayla birlikte bina yıkıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.İtfaiye, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Yıkılan binada yapılan arama kurtarma çalışmalarına dair görüntüler


- İtalya
Kaynak: DHA
İtalya,Güncel

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