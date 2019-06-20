20.06.2019 12:14
Haberler»Güncel»Haber

DHA DIŞ ? İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı 2 ölü, 1 kayıp

DHA DIŞ ? İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıpİtalya, (DHA)- İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü.

DHADIŞ ?İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı: 2 ölü, 1 kayıp
İtalya, (DHA)- İtalya'da doğalgazdan kaynaklı patlama meydana gelen iki katlı binanın çökmesi sonucu 2 kişi öldü. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin kurtarılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.
'Gorizia şehrinde iki katlı bir bina, yerel saatle 4.30 sıralarında patlama meydana geldi. Doğalgazdan kaynaklı olduğu belirlenen patlamayla birlikte bina yıkıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yıkılan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedenine ulaştı.İtfaiye, enkaz altında olduğu değerlendirilen 1 kişiye ulaşmak için de çalışmalarını sürdürüyor.DHA DIŞ ? İtalya'da doğalgaz patlaması sonucu bina yıkıldı 2 ölü, 1 kayıp
Kaynak: DHA
ölü,öldü,doğalgaz,bina,Güncel

Son Dakika Haberleri
14:21Belek'te bu kez de bıçakla öldürülmüş caretta caretta bulundu
14:20Komşusunu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:20Yıldırım: Adayın birinin moderatörle bir mekanda görüşmüş olması kabul edilebilir bir şey değildir
14:20Merkel neden titredi ?
14:20Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada'da puan arayacak
14:20Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat'ta Abdülmehdi ile görüştü
14:20Büyükşehir Belediyesi'nden sürücülere uyarı