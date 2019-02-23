Dha Dış - İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi - 3

Türk kargo gemisi Efe Murat
, İtalya
'da karaya oturdu.
Efe Murat isimli Türk kargo gemisi, kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.
Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Havadan görüntüler
Dalgaların gemiye vurması
/////DGS: 23.02.2019 – Saat: 17: 12 - Haber Kodu : 190223185
Kurtarma ekiplerinin çalışması
Geminin görüntüsü
Gemini fotoğrafı
Efe Murat, İtalya, Güncel
Kaynak: DHA