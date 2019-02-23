23 Şubat 2019, 21:39
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Dha Dış - İtalya'da Karaya Oturan Türk Gemisi Havadan Böyle Görüntülendi - 3

Dha Dış - İtalya

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Türk kargo gemisi Efe Murat, İtalya'da karaya oturdu.

Efe Murat isimli Türk kargo gemisi,  kötü hava koşulları nedeniyle Bari kentinde Pane Pomodoro sahilinde karaya oturdu. Gemideki 15 Türk mürettebat tahliye edildi.

Karaya oturan gemi kurtarma ekipleri tarafından havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Havadan görüntüler

Dalgaların gemiye vurması

/////DGS: 23.02.2019 – Saat: 17: 12 - Haber Kodu : 190223185

Kurtarma ekiplerinin çalışması

Geminin görüntüsü

Gemini fotoğrafı Efe Murat, İtalya, Güncel
Kaynak: DHA