03.07.2019 22:31
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ - İtalya'da yanardağda art arda patlamalar 1 ölü, 2 yaralı

İtalya'da yanardağda art arda patlamalar 1 ölü, 2 yaralıİTALYA,(DHA) - İTALYA'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi.

DHA DIŞ - İtalya'da yanardağda art arda patlamalar 1 ölü, 2 yaralı
İTALYA,(DHA) - İTALYA'da Stomboli adasındaki aynı isimli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü. Patlamaların ardından 1 dağcı öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Patlamalar, İtalya'nın Stromboli adasındaki, adayla anı ismi taşıyan yanardağda, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldi. Yanardağın tekrar aktif hale geldiği belirtilirken; tırmanış yapan 1 dağcının patlamalar sebebiyle hayatını kaybettiği; 2 kişinin ise yağan taş parçaları sebebiyle yaralandığı belirtildi.
Yerel medya, sahil güvenlik ekiplerinin, adadan ayrılmak isteyenleri ve gerekli olması durumunda adadaki insanların tahliyesi için adaya sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yanardağın altında bulunan küçük bir köyde yaklaşık 100 turistin bulunduğu bildirildi. DHA DIŞ - İtalya'da yanardağda art arda patlamalar 1 ölü, 2 yaralı
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
22:41   "Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA
22:41   GÜNCELLEME - Sarar çiftinin evindeki soygun
22:39   DHA ANKARA - Kalın: Büyük bir skandaldır
22:37   DHA YURT BÜLTENİ - 22
22:37   GÜNCELLEME - Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti
22:35   DHA YURT - ERUH'TA PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 1 YARALI (2) - YENİDEN
22:34   Tacikistan'daki Rus askeri üssünde tatbikat