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DHA DIŞ ' İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

25.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:10
DHA DIŞ ' İtalya'da yaşlı çift 'bir metre mesafe' kuralını böyle uyguladı

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik alınan önlemlerden biri olan 'bir metre mesafe' kuralını uygulayan yaşlı çiftin görüntüsü sosyal medyada ilgi çekti.

Koronavirüs nedeniyle en çok vakanın bulunduğu ve en çok can kaybının yaşandığı İtalya'da, maske takan yaşlı çiftin, koruyucu eldiven bulunan elleriyle bir metre mesafeyi koruyacak şekilde tuttukları iple yürüdükleri görüldü. O anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü.Koronavirüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükselirken vaka sayısı 63 bin 927'ye ulaştı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Dünya

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