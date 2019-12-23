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Dha dış 'itfaiyeci usulü evlenme teklifi

DHA DIŞ 'İtfaiyeci usulü evlenme teklifiİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de bir stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde diğer itfaiyeci arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklif etti, arkadaşı da kabul etti.

23.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:48
DHA DIŞ 'İtfaiyeci usulü evlenme teklifi
, (DHA) ? İngiltere'de bir stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde diğer itfaiyeci arkadaşlarının yardımıyla kız arkadaşına evlenme teklif etti, arkadaşı da kabul etti.
İngiltere'nin Birkenshaw kentinde stajyer itfaiyecilerin mezuniyet töreninde, James Edgar adlı stajyer itfaiyeci mezuniyet töreninde kız arkadaşı Helena Bancroft'a diğer itfaiyeci arkadaşlarının da yardımıyla evlenme teklif etti. İtfaiyeci arkadaşlarının mezuniyet töreni sırasında yangın söndürme hortumlarından gelen sularla eşlik ettiği James, kız arkadaşına önce çiçek verip, sonra diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Kız arkadaşı da kabul ederek itfaiyecinin boynuna sarıldı. İtfaiye eri James Edgar, kız arkadaşına uzun zamandır evlenme teklif etmeyi düşündüğünü ve mezuniyet töreninin mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.
İtfaiyecilerin gösterisi ve evlilik teklifi sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Dha dış 'itfaiyeci usulü evlenme teklifi

İngiltere, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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