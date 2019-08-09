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DHA DIŞ - Japonya'da hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Japonya'da bıçaklı bir saldırgan, hastanede çevreye saldırdı.

09.08.2019 17:15 DHA DIŞ - Japonya'da hastanede bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Japonya'da bıçaklı bir saldırgan, hastanede çevreye saldırdı. Olayda, 4 kişinin yaralandığı ve saldırganın da gözaltına alındığı belirtildi.
Olay, Japonya'nın Ehime bölgesinde yer alan Shikokuchuo şehrinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlerde, hastanede meydana gelen olayda bir saldırganın, 3 sağlık görevlisini ve olay yerine gelen bir polisi bıçakla yaraladığı belirtildi. Daha sonra elinde bıçakla hastaneyi terk eden adamın, hastanenin 1 kilometre uzağında yakalanıp, gözaltına alındı belirtildi.



Japonya, Güncel

Kaynak: DHA

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