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DHA DIŞ- Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandıABD, (DHA)- ABD'de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti.

31.07.2019 16:38
DHA DIŞ- Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı
Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı
ABD, (DHA)- ABD'de bir uçaktaki kabin görevlisi, uçağın içerisindeki bagaj koyulan bölmelere tırmanarak orada uzandı ve yolcularla muhabbet etti. O anlar, amatör kameralara yansıdı.
Olay, ABD'nin Philadelphia'dan Nashville'e giden bir yolcu uçağında, kalkıştan hemen önce meydana geldi. Kabin görevlilerinden biri, uçağın içerisinde tavanda bulunan ve bagajların bulunduğu bölmeye tırmanarak içerisinde yattı. Yolcularla muhabbet eden kabin görevlisi, amatör kameralarca kaydedildi.
HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Southwest Havayolları şirketi, olaya dair yaptığı açıklamada, 'Southwest Havayolları çalışanları, mizah anlayışlarını ve benzersiz kişilikleri göstermeleriyle tanınırlar. Bu olayda, uçuş görevlilerimizden biri kalkış öncesinde, müşterileriyle kısa bir eğlenceli an yaşamaya çalıştı. Tabii ki bu bizim normal prosedürümüz değil ve Southwest Havayolları ekipleri, her zaman güvenliği en yüksek öncelik olarak tutuyorlar' ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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