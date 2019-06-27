27.06.2019 10:55
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı

Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktıGürcistan, (DHA)- Gürcistan'da soygun amacıyla bir teknoloji mağazasına giren kişi, kadın çalışanı bıçakla rehin aldı.

DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı
Gürcistan, (DHA)- Gürcistan'da soygun amacıyla bir teknoloji mağazasına giren kişi, kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Polisi görünce kadını bırakıp teslim olan şüpheli, gözaltına alınırken, olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
'Olay, başkent Tiflis'teki bir teknoloji mağazasında meydana geldi. 32 yaşında olduğu belirtilen bir kişi, mağazaya girerek, bir kadın çalışanı bıçakla rehin aldı. Soyguncu, mağazayı soymaya çalıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını koluyla boynundan kavrayarak tuttuğu ve elindeki bıçağı sallayarak diğer çalışanları tehdit ettiği görüldü.
Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, kadını bırakarak ellerini havaya kaldırdı ve teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 7 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.DHA DIŞ- Kadın çalışanı rehin alıp, mağazayı soymaya kalktı
Kaynak: DHA
gürcistan , soygun , DHA , kadın , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:00 DHA DIŞ - Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
11:00 DHA DIŞ - Pasaportsuz seyahat etmek çok yakında mümkün
11:00 EZHEL'E 'UYUŞTURUCU KULLANMAK' SUÇUNDAN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI
11:00 NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ikinci gün - Detaylar
11:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
11:00 En çok haber takip eden ülkeler belli oldu
10:59 Efeler Belediyesi zarar gören mezarlığı onarıyor