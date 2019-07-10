10.07.2019 12:46
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DHA DIŞ- Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı

DHA DIŞ- Kadın yolcu, kendisini ikaz eden otobüs sürücüsüne saldırdı

Çin'de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti.

Çin'de bir belediye otobüsünde meydana gelen olayda, otobüs sürücüsü, inmek isteyen kadını, durağı beklemesi konusunda ikaz etti. Sinirlenen kadın otobüs sürücüsüne saldırdı.

Olay, Henan bölgesindeki Zhoukou şehrinde meydana geldi. Otobüs sürücüsü, inmek isteyen bir kadını durağı beklemesi konusunda ikaz edince, kadın sinirlerine hakim olamadı ve sürücüye saldırdı. Otobüs kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının otobüs sürücüsüne elindeki pet şişeyi fırlattığı, daha sonra polisi arayan otobüs sürücüsünün elinden telefonunu almaya çalıştığı görüldü. Ardından, kadının sürücüye vurmaya başladığı ve hızını alamayarak sürücü koltuğuna çıkıp tekme attığı görüldü.

Ardından polis, kadını gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü
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-Kadının sürücüye saldırma anı
-Pet şişeyi fırlatması
-Sürücüden telefonunu almaya çalışması
-Sürücü koltuğuna çıkarak sürücüye tekme atması
-Kadının gözaltına alınma anı
-Polis otomobiline bindirilmesi


- Çin
Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Güncel

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