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DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı

Avustralya'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

11.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:03DHA DIŞ –Kahraman köpek 900 koyunu kurtardı

'da devam eden yangınlarda binlerce hayvan telef olmaya devam ederken, bir köpek yaklaşık 900 koyunu yangından kurtardı.

Avustralya'nın Victoria bölgesinde meydana gelen olayda Patsy adındaki köpek, alevler koyunların bulunduğu yere ulaşınca tüm sürüyü sakince yönlendirmeye başladı. Köpeğin sahibi Stephen Hill basına yaptığı açıklamada, koyunların bulunduğu bölgenin dumanlar altında kaldığını, birkaç koyunun yandığını ve Patsy'nin soğukkanlılıkla kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpeğin görüntüleri



Avustralya, Güncel

Kaynak: DHA

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