05.07.2019 12:36
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DHA DIŞ- Kaliforniya'daki depremin yeni görüntüleri paylaşıldı

DHA DIŞ- Kaliforniya

ABD'de dün meydana gelen depreme dair yeni görüntüler paylaşıldı.

ABD'de dün meydana gelen depreme dair yeni görüntüler paylaşıldı. Yetkililer, depremin, son 20 yılda meydana gelen en büyük deprem olduğunu açıkladı.
Kaliforniya eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme dair yeni görüntüler paylaşıldı. Deprem, Los Angeles şehrinin yaklaşık 260 kilometre kuzeydoğusundaki Ridgecrest şehrinde yoğun hissedildi. Bölgedeki otoyollarda yarıklar oluşurken; yetkililer, son 20 yılda bölgede meydana gelen en büyük deprem olduğunu duyurdu.
Ridgecast'te bulunan bir hastanenin, deprem nedeniyle oluşabilecek hasarlar göz önüne alınarak tahliye edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Depremde yarılan yolun görüntüsü
-Deprem anına dair farklı yerlerden görüntüler


- Abd
Kaynak: DHA
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