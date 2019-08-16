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Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı! 13 yaralı

Kamboçya'da bir gaz dolum istasyonunda bulunan 2 tonluk LPG tankerinin patlaması sonucunda 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Patlama anı araç kamerasıyla görüntülendi.

16.08.2019 12:17
Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı! 13 yaralı

Kamboçya'da bir gaz dolum istasyonunda patlama meydana geldi. O anlar yoldan geçmekte olan bir aracın kamerasına yansıdı.

Patlama, Siem Reap şehrinde bir yakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda bulunan tenkerdeki 2 tonluk LPG yakıtının istasyonun deposuna aktarılması sırasında bir anda alevler yükseldi ve patlama oldu. Patlama sonucunda oradan geçen 1'i polis, 2'si turist olmak üzere 13 kişi yaralandı.

7 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddi olduğu ve hastaneye kaldırıldığını bildirildi. Patlamanın etkisiyle istasyonun önünde park halinde duran 2 motor zarar görürken, yanında bulunan markette de hasar meydana geldi.

Polis, patlamanın sebebinin araştırıldığını açıkladı.

Kamboçya'da 2 tonluk LPG tankı patladı! 13 yaralı

Kamboçya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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