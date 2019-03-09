Dha Dış ? Kamyonet Vince Çarptı, İşçiler Ölümden Döndü

Dha DIŞ ? Kamyonet vince çarptı, işçiler ölümden döndü
Ruzya (DHA
) - Rusya
'da bir kamyonet, üzerinde 2 işçinin çalışma yaptığı vince çarptı. Kazada vincin kepçesindeki 2 işçi ise ölümden döndü.
Olay Rusya'nın Saratov Oblastı'nın yönetim merkezi olan Saratov'da meydana geldi.
Cadde üzerinde elektrik hatlarında çalışma yapan işçilerin bulunduğu vince bir kamyonetin kasası çarptı. Çarpma ile birlikte savrulan işçiler, içinde bulundukları bölümde güçlükle tutunabildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan işçilerin yaşadığı o korku dolu onları ise kamyonetin ardından seyreden bir araçtaki kamera kaydetti.
DHA, Güncel
Kaynak: DHA