DHA DIŞ – Kanada'da küçük uçak düştü: 2 ölü

– Kanada
'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Uçak kazası, Kanada
'nın Ontario
bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9: 50'de meydana geldi. Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu. Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu. Kanada
Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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