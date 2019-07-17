17.07.2019 17:55
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DHA DIŞ- Karadeniz'de ekili olan hortum Soçi'yi vurdu

DHA DIŞ- Karadeniz

Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Rusya'nın Karadeniz kıyılarını vuran hortum Soçi'de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Hortum, Rusya'nın turistik kenti Soçi'de bazı yapıların çatılarının uçmasına neden olurken, şehre bir süre elektrik verilemedi. Önce kıyı şeridinde bulunan kafe ve restoranlara maddi zarar veren hortum daha sonra şehrin iç kesimlerine doğru ilerleyerek yerleşim yerlerine ulaştı.

Yerel yetkililer, hortum sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Görüntü Dökümü

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-Hortumun farklı açılardan görüntüleri


Kaynak: DHA
Karadeniz, Rusya, Soçi, Güncel

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