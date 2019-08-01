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DHA DIŞ - Karısını el bombasıyla tehdit etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir adam, kavga ettiği karısını, elindeki el bombasıyla havaya uçurmakla tehdit etti.

01.08.2019 17:51 DHA DIŞ - Karısını el bombasıyla tehdit etti
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir adam, kavga ettiği karısını, elindeki el bombasıyla havaya uçurmakla tehdit etti.
Ukrayna Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bağlı Starıe Petrovtsı köyünde bir adam, evde tartıştığı karısını, elindeki el bombasını patlatmakla tehdit etti. Olaydan sonra kadının ihbarı üzerine eve baskın düzenleyen polisler, evde F-1 tipi bir el bombası ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir tabanca buldu. Kadının kocası, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi hakkında, 'silahı yasadışı şekilde kullanma' çerçevesinde dava açıldığı ve bu suçun, üç yıl ila yedi yıl arası hapis cezasını öngördüğü bildiriliyor.



Ukrayna, kavga, Kiev, Güncel

Kaynak: DHA

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