Dha Dış - Karşıya Geçemeyen Köpek İçin Trafiği Durdurdu

Kaynak: DHA

– Rusya'da bir trafik polisi, karşıya geçemeyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurup, köpeğin karşıya geçmesine yardım etti.Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinin merkezinde çalışan bir trafik polisi, karşıya geçmek için arabaların durmasını bekleyen ve ayağında sakatlığı bulunan köpek için trafiği durdurdu. Köpeğin geçmesine yardım ettikten sonra tekrar trafik akışını sağlayarak ekip aracına döndü.O anlar trafikteki bir aracın kamerasına yansıdı.Görüntü Dökümü---------------Köpeğin yol kenarında karşıya geçmek için araçların durmasını beklemesiEkip aracından inen trafik polisinin trafiği durdurmasıKöpeğin geçmesiKöpeğin geçmesinden sonra trafik akışını tekrar sağlayan polisin aracına dönmesi