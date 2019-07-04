04.07.2019 11:58
Haberler» Güncel» Haber

DHA DIŞ- Kaya otobüsün üstüne düştü: 3 ölü, 8 yaralı

DHA DIŞ- Kaya otobüsün üstüne düştü: 3 ölü, 8 yaralı

Çin'de dağlık yolda seyir halinde olan yolcu otobüsünün üstüne büyük bir kaya düştü.

Çin'de dağlık yolda seyir halinde olan yolcu otobüsünün üstüne büyük bir kaya düştü. Olayda, 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.
Olay, Siçuan eyaletindeki Xichang şehrindeki dağlık yolda meydana geldi. Leibo bölgesinden, Xichang şehrine giden bir yolcu otobüsünün üstüne, dağdan kopan büyük bir kaya düştü. Olayda otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.
Yaşanan olay sonrasını ise yoldan geçen bir başka sürücü kameraya kaydetti.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

-Kaza sonrası otobüsün görüntüsü

-Kaza bölgesine toplanmış insanların görüntüsü


- Çin
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
13:26   Minibüs şoförü, rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştirdi - ŞANLIURFA
13:26   Hırsızlık zanlıları kovalamaca sonucu yakalandı
13:26   Samsun'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
13:25   Türkiye- İran sınır güvenliği toplantısı yapıldı
13:25   DHA YURT BÜLTENİ - 11
13:25   Borsa ilk yarıda düştü
13:25   Savunma Sanayi Başkanı Demir'den 'S- 400' açıklaması