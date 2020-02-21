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Dha dış 'kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

DHA DIŞ 'Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı beklediKanada-(DHA) ? Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı.

21.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:18
DHA DIŞ 'Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi
Kanada-(DHA) ? Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.
Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.
Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.
Dha dış 'kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

Kanada, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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