Dha dış 'kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi

DHA DIŞ 'Kayakları kayalara sıkıştı, böyle kurtarılmayı bekledi Kanada
Kanada-(DHA) ? Kanada'da dağda kayak yaparken yamaçtan düşen gencin kayağı, kayaların arasında sıkıştı. Ekipler, kayakçı genci yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından kurtarabildi.
Kanada'nın British Columbia bölgesinde kayak yapan bir genç, yamaçtan düşünce kayağı yamaçtaki kayaların arasında sıkıştı. Kayalara sarılmış halde bekleyen genç yaklaşık 2 saatin sonunda görevliler tarafından kurtarıldı.
Gencin çaresizce kurtarılmayı beklediği o anlar ise kurtarma ekiplerince görüntülendi.
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, Güncel Kaynak: DHA