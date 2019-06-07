DHA DIŞ – Kaza sonrası kaçan cip şarampole yuvarlandı

Rusya 'da gerçekleşen kazada, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir cip, bir otomobile çarparak takla atmasına neden olduktan sonra kaza yerinden kaçmaya çalıştı. Kaçan cipin sürücüsü bir süre sonra aracın kontrolünü kaybederek aracın şarampole yuvarlanmasına sebep oldu.

Kaza, Rusya'nın Saratov şehrinde dün meydana geldi. Trafiğin yoğun şekilde aktığı bir anayola kontrolsüz şekilde çıkan bir cip, anayolda ilerleyen bir araca sağ tarafından vurdu ve takla atmasına neden oldu. Başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpan cip sürücüsünün kaza yerinden kaçmaya çalıştığı; görüntüyü kaydeden araç sürücüsünün ise onu kovalamaya başladığı görüldü. Kaçan cipin 100 metre ilerledikten sonra yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı görüldü. Görüntülerde ayrıca kaza sonrası cipteki gençlerin kaçtıkları görülüyor.

Yerel medya, takla atan araçtaki sürücünün yaralandığını; kaçan cip sürücüsü ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı ve aracın takla atması

-Kaza yerinden kaçmaya çalışan sürücü

-Onu takip eden diğer araç

-Çarpan aracın şarampole yuvarlanması

-Kaçan cip sürücü ve yolcuların kaçışı

Kaynak: DHA