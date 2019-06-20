20.06.2019 10:23
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DHA DIŞ- Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu.

DHA DIŞ- Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da başka bir otomobille çarpışan otomobil, takla atıp otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 3 kişi de yaralandı.
Soçi kentinde karşı yönlerden gelen iki otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan araçlardan biri, takla atıp, yol kenarındaki otobüs durağına uçtu. Kazada, durakta bekleyen 40 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, 1 kadın ile biri 7, diğeri 10 yaşında yanında 2 çocuk da yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA DIŞ- Kaza yapan otomobil, otobüs durağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: DHA
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