10.07.2019 12:18
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DHA DIŞ- Kazada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA DIŞ- Kazada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

– ABD'de iki otomobilin karıştığı kaza sonucu otomobillerden biri elektrik direğine çarptı.

– ABD'de iki otomobilin karıştığı kaza sonucu otomobillerden biri elektrik direğine çarptı. Kazazedelere yardıma koşan bir kişi, neredeyse devrilen direğin altında kalıyordu.

Kaza, Miami şehrinde meydana geldi. Sola dönüş yapan kamyonet ile karşı yoldan gelen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı. Direğe çarpan otomobildeki sürücünün yardımına koşan bir yaya, az kalsın otomobilin çarpması sonrası devrilen direğin altında kalıyordu. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-İki aracın çarpışması
-Araçlardan birinin elektrik direğine vurması
-Adamın sürücüye yardıma koşması
-Elektrik direğinin düşmeye başlaması
-Adamın elektrik direğinden son anda kurtulması
-Direğin başka bir aracın üstüne düşmesi


- Abd
Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Miami, Güncel

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