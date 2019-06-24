24.06.2019 10:18
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DHA DIŞ - Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama

DHA DIŞ - Kazakistan

– Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.

Kazakistan 'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.

Patlamalar, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlamalardan görüntüler

-Patlama sonrası çıkan yangın

-Yükselen dumanlar


Kaynak: DHA
İtfaiye , Kazakistan , Güncel

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