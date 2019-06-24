24.06.2019 10:29
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DHA DIŞ - Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama

Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlamaKazakistan (DHA) ? Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.

DHA DIŞ - Kazakistan 'da orduya ait depoda art arda patlama
Kazakistan (DHA) ? Kazakistan'da orduya ait bir depoda art arda patlama meydana geldi ve patlamalar sonrası yangın çıktı.
Patlamalar, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrinde orduya ait bir depoda meydana geldi. Art arda patlama sesleri duyan bölge sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi sevk edildi. Patlamaların çıkış nedeni henüz bilinmezken, patlamalar sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.DHA DIŞ - Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama
Kaynak: DHA
DHA , Kazakistan , Güncel

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