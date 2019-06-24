DHA DIŞ - Kazakistan'da orduya ait depoda art arda patlama (2)

TAHLİYELER BAŞLADI

Kazakistan 'da meydana gelen patlamalar ve buna bağlı olarak çıkan yangın sonrası, bölge sakinlerinin tahliyesine başlandı.

Kazakistan yerel medyasına yer alan haberlerde, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys şehrindeki orduya ait silah deposunda meydana gelen art arda patlama ve bunun sonucunda çıkan yangın sonucu bölge sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi. Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada silah deposundaki patlamalar ve yangın doğrulanırken. Bogensky su rezervuarında bulunan suyun yangını söndürmek için yeterliği olmadığı, hastaneler de dahil bölgede yaşayan 60 bin kişinin tahliyesine başlandığı ve tahliye için 50 otobüs gönderildiği belirtildi. Tren seferlerinin geçici olarak durulduğu bölgedeki yangınla ilgili açıklamada bulunan Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ise içişleri ve savunma bakanlarını acil olarak önlem alınması konusunda bilgilendirdiğini açıkladı. Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev acil durum yaşanan bölgeyi ziyaret ederken, Savunma Bakanı Yardımcısı Timur Dandybayev de meydana gelen olay sonrası durumun takibi ve kontrol altına alınması için özel bir komisyon kurulduğunu açıkladı. Ayrıca, sağlık görevlilerinin yaptığı açıklamada meydana gelen olay sonrası 10 kişinin tedavi amaçlı hastaneye başvurduğu belirtildi.

Kazakistan

Görüntü Dökümü

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-Şehirden koşarak ve araçları ile kaçan insanlar

-Patlama sonrası yükselen dumanların görüntüsü

-Farklı açılardan patlama anı

DGS – SAATİ- 10: 32, TARİHİ - 24.06.2019 - Haber Kodu : 190624027

Görüntü Dökümü

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-Patlamalardan görüntüler

-Patlama sonrası çıkan yangın

-Yükselen dumanlar