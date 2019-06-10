DHA DIŞ - Kazakistan'da seçimin galibi Tokayev

Kazakistan 'da Merkez Seçim Komisyonu oyların yüzde 70.76'sını alan Tokayev'in seçimi kazandığını duyurdu.

Dün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına giden Kazakistan'da Merkez Seçim Komisyonu, oyların yüzde 70,76'sını alan Kasım Cömert Tokayev'in cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Yerel saat ile 06: 00'da başlayan ve 20: 00'a kadar süren oy verme işlemlerinde 11 milyon 947 bin 995 seçmen, yaklaşık 10 bin oy kullanma noktasında oy kullandı.

Kaynak: DHA