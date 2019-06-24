24.06.2019 15:50
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DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı.

Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kediyi, hem de genci kurtardı.
Olay, Novosibirsk kentinde meydan geldi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıkan 17 yaşındaki genç, ağaçta kedi ile beraber mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle tırmanarak hem genci, hem de kediyi kurtardı. Kurtarma anları ise amatör kameralarca kaydedildi.

Görüntü Dökümü
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-Gencin ve kedinin kurtarılma anı


- Ayaz
Kaynak: DHA
İtfaiye , Rusya Federasyonu , Güncel

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