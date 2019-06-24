24.06.2019 16:03
Haberler » Güncel » Haber

DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı

Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldıVahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı.

DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Vahdet Ayaz, (DHA)- Rusya'da kediyi kurtarmak için ağaca çıkan genç, kedi ile beraber mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hem kediyi, hem de genci kurtardı.
Olay, Novosibirsk kentinde meydan geldi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bir ağaca çıkan 17 yaşındaki genç, ağaçta kedi ile beraber mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaca merdivenle tırmanarak hem genci, hem de kediyi kurtardı. Kurtarma anları ise amatör kameralarca kaydedildi.DHA DIŞ- Kediyi kurtarmaya çıktığı ağaçta mahsur kaldı
Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu , DHA , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:55 Soylu: "Biz siyasetini ırkçılığa kurban etmişlerle aynı çizgide yürüyemeyiz"
17:54 Kılıç ile Budak, Türkiye Hafızlık Final Yarışmasında Erzincan'ı temsil edecek
17:54 İŞKUR, sosyal çalışma programını yayınladı
17:54 14 bin TL'lik cezaya rağmen 2 yılda 28 uçağa lazer tacizi(2)
17:53 Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
17:52 Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı
17:52 Başsavcı Balık'tan Vali Akbıyık'a veda ziyareti