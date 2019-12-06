Haberler » Güncel » Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor - Haber

Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor

Kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyorKenya (DHA) ? Kenya'nın başkenti Nairobi'de 6 katlı bir bina çöktü.

06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:50
DHA DIŞ- 'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor
Kenya (DHA) ? Kenya'nın başkenti 'de 6 katlı bir bina çöktü. Kurtarma çalışmaları başlatılırken, binada mahsur kalan kişi sayısının henüz belirlenemediği açıklandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre Nairobi'nin Embakasi bölgesindeki Tassia yerleşim yerinde 6 katlı bir bina belirlenemeyen bir sebepten ötürü çöktü. Polisten yapılan açıklamada, binanın içinde kaç kişinin bulunduğunun henüz tespit edilemediği fakat arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, binanın çökmesi sonucu büyük bir kalabalığın toplandığı ve halkın binada mahsur kalan kişilerin kurtarılma çalışmalarına yardım ettiği görüldü.
Dha dış-kenya'da altı katlı bina çöktü, mahsur kalan kişi sayısı bilinmiyor

Nairobi, Kenya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:41 Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:40 Diplomatın şehit olduğu Erbil saldırısıyla ilgili bir kişi tutuklandı - Haber
14:40 Afgan ailenin kaldığı ev, yangında hasar gördü - Haber
14:36 Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı - Haber
14:35 Kültür ve Turizm Bakanlığından Real Madrid açıklaması - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:43:32