31.05.2019 00:00
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DHA DIŞ – Kerkük'te art arda 6 patlama: 6 ölü 12 yaralı (2)

DHA DIŞ – Kerkük

– Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi.

Irak'ta art arda 6 patlama meydana geldi. Patlamalarda 6 kişinin hayatını kaybettiği; 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Patlamalar, Irak'ın Kerkük şehrinde meydana geldi. Yerel medya, 6 farklı patlamanın meydana geldiğini; 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Patlamaların bomba yüklü araçlarla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Yerel medya saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğin düşünüldüğünü yazdı.

Görüntü Dökümü
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-Patlama anı - güvenlik kamerası
-Patlama anı ve panik anları
-Sokakta koşanlar ve siren sesleri


Kaynak: DHA
Kerkük, Irak, Güncel